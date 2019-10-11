Нанкин, Китай, , 05:42 — REGNUM Три человека погибли в результате обрушения моста в китайской провинции Цзянсу, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что мост обрушился в городе Уси. Обломки упали на три автомобиля, которые на момент обрушения находились под мостом. В результате происшествия погибли три человека, еще двое получили травмы. Отмечается, что в момент крушения с моста упали три автомобиля и два грузовика. В настоящее время расследованием происшествия занимаются городские власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Танзании обрушился мост, соединяющий районы Тембела и Мвакакибете города Мбея. В результате происшествия два человека, которые находились в момент крушения на мосту, утонули, двое других пропали без вести.

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