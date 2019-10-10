Калуга, , 20:44 — REGNUM Четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Калужской области. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 16:50 на трассе М-3 «Украина» в Бабынинском районе. Столкнулись грузовой автомобиль Scania и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с государственными регистрационными номерами Белоруссии. В микроавтобусе ехали 10 человек, они направлялись из Гомеля в Москву. По предварительной информации, микроавтобус стал отъезжать от обочины, чтобы совершить разворот и в этот момент столкнулся с фурой, следовавшей в попутном направлении.

В результате аварии погибли четыре человека, все погибшие — граждане Белоруссии. Ещё шесть человек получили травмы разной степени тяжести, у четверых из них состояние оценивается медиками как крайне тяжёлое. Все пострадавшие госпитализированы в Областную больницу Калуги.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 24 человека и девять единиц техники. Прокуратурой региона начата проверка причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Башкирии, в результате которого погиб один человек, пострадали ещё шестеро.

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