Уфа, , 16:12 — REGNUM Один человек погиб, еще шесть пострадали при лобовом столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Башкирии. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По словам спасателей, сообщение о ДТП на трассе Нуримановского района Башкирии поступило на пульт дежурного в 14:50 10 октября. На место аварии были направлены спасатели и техника МЧС России, стражи порядка и врачи.

По сообщению пресс-службы ведомства, в результате лобового столкновения микроавтобуса Renault Master и легкового автомобиля Renault Logan водитель легковушки погиб. Еще шесть человек, которые ехали в микроавтобусе, были доставлены в медицинское учреждение для осмотра.