Москва, , 18:18 — REGNUM Президиум Мосгорсуда отменил приговор экс-заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, ранее осужденному на семь лет лишения свободы по «делу Гайзера», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда.

В конце мая 2019 года Замоскворецкий суд признал Ромаданова виновным во взяточничестве, использовании служебного положения и легализации средств, полученных преступным путем. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 170 млн рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности в госорганах на пять лет.

Защита экс-зампредседателя правительства посчитала приговор чрезмерно суровым и обжаловал приговор в Мосгорсуде, но в августе суд оставил приговор без изменения.

Ромаданов был утвержден на пост заместителя главы правительства Коми в феврале 2009 года. До этого он занимал должность руководителя Службы Республики Коми по тарифам.