Ростов-на-Дону, , 14:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону убита женщина. О ЧП сообщили в социальных сетях ростовчане, ставшие очевидцами преступления. В полиции подтвердили появившуюся информацию, уточнив, что ведётся розыск преступников.

Согласно информации, которая появилась в паблике «Ростов Главный», убийство произошло на улице Нансена неподалёку от стадиона «Труд».

»Реанимация и полиция приехали быстро, но пострадавшая уже скончалась. Убийц было двое. Сначала первый убежал в сторону стадиона «Труд», второй пошёл за ним», — говорится в сообщении.

Очевидцы назвали приметы предполагаемых преступников. По некоторым данным, они скрылись на автомобиле.