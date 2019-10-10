Северодвинск, Архангельская область, , 13:17 — REGNUM Полиция Северодвинска установила личность женщины, ударившей несколько раз ребенка, сидящего в коляске. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР, ей оказалась 30-летняя жительница города, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним, на днях в сети появилось видео, на котором молодая женщина бьет рукой по коляске, в которой сидит ребенок. На видео слышен его плач. Шокирующие кадры вызвали волну возмущения.

«В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, по инициативе руководства Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу материалы переданы из полиции в региональное следственное подразделение Следственного комитета РФ для проведения процессуальной проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.