Северодвинск, Архангельская область, , 19:03 — REGNUM Архангельские правоохранители займутся расследованием инцидента с избиением ребенка в коляске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свидетелем жестокой сцены стала жительница Северодвинска — под ее окнами прогуливалась молодая женщина с коляской. Сначала она что-то искала в траве, а затем начала бить по коляске, в которой сидел ребенок. На видео слышен его плач. Шокирующие кадры попали в сеть и вызвали волну возмущения.

Видео уже заинтересовались в региональном следкоме. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM Светлана Тарнаева, в настоящее время решается вопрос о том, какое ведомство займется расследованием этого дела.

«В любом случае, без внимания правоохранительных органов этот инцидент не останется», — заявила Тарнаева.