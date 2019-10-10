Москва, , 12:02 — REGNUM В аэропортах Москвы застряли сотни людей из-за аварии в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, ожидающий в аэропорту «Домодедово» посадки на рейс U6 261 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в 10:00.

Аэропорт Домодедово Иван Шилов © ИА REGNUM

Незадолго до объявленной посадки возле стойки регистрации собрались сотни пассажиров. Но их ждало разочарование. Вылет вначале перенесли на 10,30, потом на 11,20. Сейчас на табло значится время вылета 12,10, но посадка так и не объвлена.

Застряли в аэропортах столицы пассажиры еще нескольких рейсов до Екатеринбурга. Всего в уральскую столицу из Москвы задержаны три самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября в «Кольцово» аварийно приземлился военный самолет. После этого аэропорт был закрыт дл приема воздушных судов. Не смогли улететь и пассажиры из «Кольцово».

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