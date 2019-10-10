Из-за инцидента с военным самолётом Ан-12 самолёты, летевшие в аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург), сядут в Тюмени и Перми. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM Рейсы 7R-824 из Томска и HY-661 из Ташкента уже приземлились в Тюмени, а летевшие из Москвы рейсы DP-407 и SU-1400 сядут в Перми и в Челябинске соотвественно. Челябинск примет у себя и рейс U6−220 из сочи.

Пока непонятно, какой аэропорт примет самолёт из Джербы.

Напомним, ранее в аэропорте «Кольцово» приостановили все взлёты и посадки. Экстренные меры были приняты после нештатной посадки самолёта Ан-12.

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