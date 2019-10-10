Причины, из-за которых военный самолёт Ан-12 совершил нештатную посадку в аэропорте «Кольцово» (Екатеринбург), будут установлены специалистами Центрального военного округа. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM В пресс-службе ЦВО заявили агентству, что для расследования причин инцидента организована специальная комиссия. Пока военные предполагают, что самолёт мог экстренно сесть из-за невыхода шасси.

Борт осуществлял плановый полёт из Челябинска, уточнили в пресс-службе. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Напомним, ранее самолёт Ан-12 совершил экстренную посадку в «Кольцово». Из-за происшествия в аэропорте временно приостановили взлётно-посадочные операции.