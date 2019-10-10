В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) совершена нештатная посадка грузового самолёта Ан-12, который принадлежит войскам Центрального военного округа. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM Самолёт сел без выпуска шасси в 11:30 по местному времени.

В пресс-службе ЦВО агентству обещали уточнить информацию позже.

Как сообщают в телеграм-канале Baza, борт летел из Челябинска. Ан-12 сильно не пострадал, лишь немного «проехался на брюхе».

Напомним, 24 сентября в «Кольцово» экстренно сел самолёт рейса R3−4472 Москва-Якутск. У одного из пассажиров ухудшилось самочувствие, из-за чего авиасудно и решили посадить.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге экстренно посадили самолёт

Читайте развитие сюжета: В екатеринбургском аэропорту отменили все взлёты и посадки