Петропавловск-Камчатский, , 08:04 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском зафиксирован массовый выход медведей в город — животных видели в разных районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщения о блуждающих медведях в районе Мишенной сопки, на 6-м километре, в пригородном посёлке Чапаевка, в микрорайоне Сероглазка тиражируются в соцсетях. Пользователи пишут, что департамент образования предупреждает учебные заведения о хождении зверей по улицам города.

Сообщается, что полиция приняла меры — проводятся рейды.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи столкновения медведей с людьми были не редкостью в этом году. В разных регионах Дальнего Востока подобные встречи приводили к летальному исходу как человека, так и животного.