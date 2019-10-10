Санкт-Петербург, , 00:00 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга был задержан сотрудниками полиции за нападение на инженера центра фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение произошло 9 октября в Приморском районе на Лахтинском проспекте. По предварительной информации, в момент нападения на него инженер работал с передвижной камерой.

Водитель легкового автомобиля Ford сначала пытался повредить камеру, а затем напал на инженера и стал бить его. После избиения напавший забрал у инженера служебный фотоаппарат и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый в правонарушении был задержан по горячим следам. Задержанный — 28-летний мужчина, житель Санкт-Петербурга. В отношении него заведено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении водителя на инспектора ГИБДД в Симферополе.