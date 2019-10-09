Нефтеюганский район, Югра, , 20:15 — REGNUM В Краснодаре снят с поезда подозреваемый в серии поджогов жилых домов в Югре. Об этого корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Отмечается, что в результате пожаров, которые произошли с февраля по сентябрь 2019 года в югорском посёлке Пойковский, полностью уничтожены два двухэтажных жилых дома и 64 квартиры, имущества лишились 157 человек. Ещё пять домов в посёлке выгорели частично. Помимо этого в посёлке сгорел автомобиль. Расследование причин всех вышеуказанных пожаров показало, что причиной возгорания во всех восьми случаях стал поджог. Ущерб от действий пиромана составляет 10 млн рублей.

Было возбуждено восемь уголовных дел по признакам по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Подозреваемый, ранее судимый безработный местный житель, пытался скрыться от полиции, но был снят с поезда сотрудниками полиции Нефтеюганска в Краснодаре.