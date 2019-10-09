Чебоксары, , 15:45 — REGNUM В Чебоксарах перед судом по обвинению в незаконном обороте спайсов предстанет 16-летняя второкурсница одного из местных техникумов. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что 10 июля 2019 года несовершеннолетняя забрала из тайника, оборудованного в одном из садово-дачных товариществ Чебоксар, более 22 г спайсов.

«В тот же день она сделала три закладки на территории новоюжного района Чебоксар, пока не была задержана сотрудниками органов внутренних дел. Все наркотики изъяты», — сказал Олег Дмитриев.

Несовершеннолетней инкриминируют совершение четырех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере»). Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.

Правоохранители устанавливают источник происхождения спайсов, а также личность сообщника, с которым обвиняемая вела переписку через интернет-мессенджер.

В учебное заведение, в котором обучается обвиняемая, внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в I полугодии 2019 году возбуждено 70 уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в отношении 11 несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 27 уголовных дел или на 62,7% — более чем в 1,5 раза.

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