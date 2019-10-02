Чебоксары, , 15:21 — REGNUM В Чувашии только за первое полугодие 2019 году возбуждено 70 уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в отношении 11 несовершеннолетних, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 27 уголовных дел или на 62,7% — более чем в 1,5 раза.

Согласно материалам дел, молодые люди находили в Интернете объявления о так называемой «подработке» и, надеясь на легкий доход, не требующий каких-либо усилий, шли на совершение преступлений. При этом максимальное наказание которое может быть назначено несовершеннолетним за подобные деяния, составляет 10 лет лишения свободы, отметили в ведомстве.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору») в отношении 20-летней девушки и 17-летнего молодого человека.

По версии следствия, юноша забрал из двух тайников, оборудованных в Чебоксарах, спайсы общей массой более 34 граммов, которые были расфасованы в 30 пакетиков. Их туда заложил сообщник, с которым велась переписка в интернете, и личность которого не установлена. В дальнейшем он вместе с 20-летней знакомой пытался перепрятать наркотики для дальнейшего сбыта. Он успел поместить два свертка в потайных местах, однако вскоре и он, и вторая фигурантка по уголовному делу были задержаны. Оставшиеся при них более 32,5 грамма наркотиков, а также заложенные в вышеназванных тайниках спайсы были обнаружены и изъяты.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. В то же время правоохранительными органами принимаются меры по установлению источника происхождения спайсов и пресечению этого канала их поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, более 250 школьников и студентов Чувашии по итогам социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров попали в группу риска по наркотикам. В тестировании приняли участие 85% обучающихся в возрасте от 15 лет, 63% студентов профессиональных образовательных организаций и 42,6% студентов первых курсов вузов. В группу риска попали 113 школьников, 114 студентов сузов и 30 первокурсников из высших учебных заведений.