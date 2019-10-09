Махачкала, , 12:11 — REGNUM Хозяин домашней скотины в Махачкале напал на сторожа муниципального унитарного предприятия (МУП) «Питомец», в котором содержатся безнадзорно разгуливающие по улицам животные. Потерпевший получил травмы головы и руки, но в целом его здоровью ничего не угрожает, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Инцидент произошел поздно вечером 8 октября. Во время очередного обхода территории сторож обнаружил человека, который ломал подвесной замок на воротах в коровник. Когда охранник попытался остановить нарушителя, тот набросился на него с кулаками.

На место был вызван наряд полицейских, который задержал злоумышленника и доставил его в РОВД. В отношении него будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, к борьбе с безнадзорной домашней скотиной власти Махачкалы приступили в июле текущего года. Отловом и транспортировкой занимаются сотрудники МУП «Питомец», на базе которого созданы условия для единовременного содержания до 200 голов крупного и мелкого рогатого скота.

Однако такие меры пришлись по душе далеко не всем хозяевам отловленных животных. Сообщалось, что в адрес сотрудников регулярно поступают угрозы, а однажды и вовсе был произведен поджог автомашины, используемой для транспортировки выловленных коров.

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