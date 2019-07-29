Махачкала, , 11:31 — REGNUM

Власти Махачкалы приступили к борьбе с домашней скотиной, безнадзорно разгуливающей по улицам города. Отловом занимаются сотрудники муниципального унитарного предприятия (МУП) «Питомец», на территории которого созданы условия для единовременного содержания до 200 голов крупного и мелкого рогатого скота, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе мэрии столицы Дагестана.

Первые 12 «постояльцев» были отловлены у контейнерных площадок в поселке Семендер. Процесс был заснят на видео, чтобы в дальнейшем избежать обвинений хозяев животных, что те были на выпасе. В мэрии подчеркнули, что скотина обеспечивается надлежащим уходом и питанием, ее также осматривают ветеринары. Так, было выявлено, что некоторые из животных заражены клещами, передающими вирусные заболевания.

«Основная цель проводимых мероприятий — дисциплинировать хозяев животных. Несанкционированный выпас скота в очередной раз вынуждает администрацию города делать предупреждение их хозяевам. Все отловленные животные будут доставлены в МУП «Питомец», расходы предприятия по их содержанию будут возложены на хозяев животных», — рассказали в мэрии Махачкалы.

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Как сообщало ИА REGNUM, приют для бездомных животных МУП «Питомец» был открыт в черте города Махачкалы в марте 2017 года. До сих пор работники учреждения занимались отловом и стерилизацией лишь безнадзорных собак.