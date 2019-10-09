Красноярск, , 11:53 — REGNUM Проводится доследственная проверка по факту гибели 36-летнего мужчины при пожаре в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в Главном следственном управлении СКР по краю.

Пожар в Советском районе Красноярска произошёл 8 октября. По предварительным данным, в квартире на улице Петрушина в микрорайоне Солнечный находились 36-летний мужчина и его 34-летняя сожительница, которые в это время спали.

Спасаясь, женщина выпрыгнула с балкона на землю. Она получила различные травмы и сейчас находится в больнице. Мужчина погиб в огне.

Причину возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября пожар произошёл в пятиэтажном доме на улице Петра Ильичева в Омске. Жителям пришлось спешно эвакуироваться из-за возгорания на втором этаже.

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