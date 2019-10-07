Омск, , 08:05 — REGNUM В Ленинском округе Омска ночью 7 октября произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Петра Ильичева. Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, жителям пришлось спешно эвакуироваться из-за возгорания на втором этаже.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожарные прибыли к месту возгорания спустя семь минут после обращения. Из-за горящей на втором этаже квартиры был сильно задымлён подъезд.

Огнеборцы спасли 11 человек, в том числе двоих детей. На жителей дома надели спасательные устройства и вывели их из опасной зоны. Открытое горение ликвидировали за семь минут. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

В тушении был задействован 21 человек личного состава, пять единиц пожарно-спасательной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл в результате пожара в многоквартирном доме пострадали три человека.

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