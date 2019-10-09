Тоджинский район, , 11:50 — REGNUM Военнослужащие войсковой части 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, присоединились к поискам несовершеннолетнего, который пропал в Тоджинском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

Сообщается, что за помощью в поисках к командованию части обратились местные власти. Также в поисковой операции участвуют сотрудники полиции, МЧС и местные жители.

Напомним, 17-летний подросток пропал 2 октября. Последний раз его видели, когда парень отправился от паромной переправы через реку Пий-Хем в сторону села Тоора-Хем.

По факту пропажи несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.