Кисоро, , 11:49 — REGNUM Полиция в городском совете Рубугури, округ Кисоро, расследует случай, во время которого смотритель национального парка Бвинди застрелил подозреваемого в браконьерстве. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщения полиции.

Официальный представитель полиции в Кигези Элли Маате заявил, что инцидент произошел в воскресенье, 6 октября, около 18:00 по местному времени. Он опознал покойного как 28-летнего Какуру, жителя деревни Нтеко округа Кисоро.

Маате рассказал, что в национальном парке Бвинди покойный находился в компании двух других человек. Перед тем, как он был убит, он находился у ручья Иви. Маате добавил, что еще один из подозреваемых браконьеров был арестован, в то время как третьему члену их компании удалось скрыться от сотрудников парка.

«Место происшествия было немедленно оцеплено Управлением по охране дикой природы Уганды и войсками, которые разоружили подозреваемого браконьера, по этому факту было заведено дело в полицейском участке Рубугури», — сказал Маате.

Спикер окружного совета Кисоро Амос Хакидзимана призвал местных жителей, проживающих вблизи национальных парков Бвинди и Мгахинга, воздержаться от незаконных действий в охраняемых зонах, чтобы избежать дальнейшей гибели людей.

В прошлом месяце другой рейнджер Управления дикой природы Уганды застрелил Кеннета Акампуриру, жителя деревни Рушайя круг Рукунгири, по подозрению в причастности к незаконной рыбной ловле вдоль реки Нтунгва в национальном парке королевы Елизаветы.