Новосибирск, , 08:30 — REGNUM За сутки в Новосибирской области зафиксирована 91 термическая точка на площади более шести тысяч гектаров, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС РФ. Сегодня, 9 октября, в ведомстве состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) под руководством председателя правительственной КЧС Сергея Семки. Основной вопрос для обсуждения — ухудшение пожароопасной обстановки.

По словам министра природных ресурсов и экологии области Андрея Даниленко, переходы возгораний с земель сельскохозяйственного назначения и иных категорий — основная причина возникновения лесных пожаров.

«На сегодняшний день по данной причине возникло 244 лесных пожара», — сказал Даниленко.

Для снижения пожароопасной обстановки в регионе приняты повышенные меры безопасности, мобилизованы все силы и средства на тушение возгораний. В отдельных районах планируется ввести особый противопожарный режим.

«С введением особого противопожарного режима любые огневые работы в природной среде будут под запретом. Нельзя производить отжиги сухой растительности, оставлять в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные предметы. Поджигатели сухой травы будут жестко наказываться», — отметили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала октября в Новосибирской области пожарные ликвидировали более 150 термоточек, большинство из них — возгорание сухой травы. Регион «захлестнула волна неконтролируемых палов сухой травы и сжигания мусора».

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