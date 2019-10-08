Лимбург, , 19:12 — REGNUM В списках пострадавших от наезда грузовика в земле Гессен российских граждан нет, сообщает 8 октября генконсульство РФ во Франкфурте-на-Майне на своей странице в Facebook.

«По информации правоохранительных органов Гессена, граждан России среди пострадавших нет», — указано в сообщении генконсульства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 октября в немецком городе Лимбург-на-Лане грузовой автомобиль, управляемый выходцем из Сирии, на высокой скорости протаранил восемь легковых автомашин. Пострадали девять человек.

Власти Германии заявили, что рассматривают это происшествие как террористический акт.

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