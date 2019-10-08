Брюссель, , 15:09 — REGNUM В Бельгии пилота истребителя F-16 попытались ослепить лазером во время полета в районе авиабазы Кляйн-Брогель, передает 8 октября телеканал RTL.

Отмечается, что пилот смог совершить посадку на авиабазе, в результате инцидента пострадавших и материального ущерба нет. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и разыскивают злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах участившиеся случаи хулиганства с применением так называемых лазерных указок против пилотов заставили искать способ защиты от такого рода действий. Специалисты разработали специальный материал, способный обезопасить пилотов от ослепляющего воздействия лазера.

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