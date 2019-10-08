Тундума, , 14:23 — REGNUM Житель деревни Матепендве в области Рувума Тиле Баширу рассказал газете Nipashe о том, как ему удалось спастись от атаки трёх львов.

По словам Баширу, львы собирались атаковать его, когда он шел обрабатывать свой земельный участок. Он рассказал, что они шли перед ним приблизительно на расстоянии 40 метров. Увидев львов, он попытался бежать, но те последовали за ним, поэтому он решил взобраться на дерево, которое впоследствии окружили львы. Он вспоминает, что львы ходили вокруг дерева и смотрели на него.

Мужчину спасли жители деревни, которые услышали его крики о помощи. Львы испугались большого скопления людей и убежали в лес, добавил он.

В связи с происшествием заведующий природными ресурсами округа Тундуру Симон Самбалу постановил разбить в деревне лагерь войск по контролю за дикими животными, чтобы избежать возможных жертв среди мирного населения и скота. По его словам, военные отловят львов и переместят их в отдалённое от поселений место.