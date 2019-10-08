Лимбург, , 14:20 — REGNUM Квартиру, где проживал мужчина, устроивший массовое ДТП в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан, обыскали в ночь на 8 октября. Об этом сообщает газета Offenbach-Post.

По данным издания, для обыска было задействовано около 60 правоохранителей, в том числе силы спецназа полиции. Сообщается, что проведение обыска подтвердила Андреа Аккерман, пресс-секретарь Департамента полиции юго-восточного округа федеральной земли Гессен.

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября водитель грузовика в городе Лимбург-ан-дер-Лан протаранил на высокой скорости легковые автомобили, которые стояли на светофоре. Сообщалось о девяти пострадавших. Зачинщика ДТП задержали. Позже власти ФРГ заявили, что считают данный инцидент терактом.