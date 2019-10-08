Тегеран, , 10:30 — REGNUM Правоохранительные органы Ирана задержали звезду социальной сети Instagram Сахар Табар, об этом 7 октября сообщает агентство Tansim.

Распоряжение об аресте выдал суд Тегерана, занимающийся вопросами «культурных преступлений и социальной и моральной коррупцией».

Женщина обвиняется в богохульстве, а также подстрекательстве к насилию, кроме того, ей вменяют незаконное обогащение.

Напомним, Сахар Табар получила известность в 2018 году, когда в своей социальной сети Instagram опубликовала свои фотографии, на которых ее лицо обезображено после пластической хирургии.

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