Сеул, , 05:45 — REGNUM Тайфун «Хагибис» может достигнуть берегов Южной Кореи 10 октября. О перемещении тайфуна на запад со скоростью 27 км/час сообщается на сайте Корейской метеорологической администрации.

В настоящее время «Хагабис» находится на 550 км восточнее тихоокеанского острова Гуам и движется на японский остров Кюсю. По мнению метеорологов он в любой момент может скорректировать направление своего движения в сторону Корейского полуострова.

Давление в центре тайфуна достигает 915 гектопаскалей, скорость ветра — 133 км/час и продолжает расти. Даже если центр тайфуна не достигнет полуострова, его влияние на Южную Корею из-за размера и мощи будет очень велико.

Как отмечалось ранее, эксперты опасаются, что «Хагибис» может нанести стране еще больший ущерб чем предыдущие тайфуны за этот рекордный по их количеству год.

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