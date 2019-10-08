Красноярск, , 03:25 — REGNUM В Красноярске в парке «Кировский» вновь орудовали вандалы. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, они оборвали часть новых сеток на баскетбольном дереве, сделанных несколько дней назад. Также оборвана недавно отремонтированная и покрашенная обшивка трибуны. Вокруг валяются обломки досок.

В мэрии напомнили, что этот случай вандализма в парке — не первый. Весной здесь сломали стены амфитеатра, баскетбольные кольца. Кроме того, вандалы повредили малые архитектурные формы.

В 2018 году в парке прошёл первый этап благоустройства. В этом году работы продолжаются. К моменту сдачи парка все повреждения обещают устранить, однако это отразится на стоимости и скорости работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в екатеринбургском лесопарке вандалы срезали все баннеры.