Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В детском саду №145 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга зафиксирована вспышка дизентирии. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

Диагноз «дизентирия» поставлен девяти воспитанникам детского сада, одному воспитателю и еще одному работнику детского сада. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование ещё 27 сентября, когда была зафиксирована вспышка.

Двое зараженных детей были доставлены в Детскую городскую больницу №5 имени Н.Ф. Филатова. Один зараженный взрослый был доставлен в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. На данный момент в стационаре остаются два человека.

В ходе расследования в детском саду были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции в группах, а также правил мытья посуды. В пищеблоке детского сада не было необходимого технологического и моечного оборудования. Также в пищеблоке были нарушены правила хранения овощной продукции и яиц. Более того производственный инвентарь и оборудование пищеблока использовалось не по назначение. Никаких условий для личной гигиены персонала создано не было.

В здании детского сада была проведен дезинфекция. Также проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока и персонала детского сада.

На данный момент новых случаев дизентерии в данном детском саду не зарегистрировано.