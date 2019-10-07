Джелалабад, Афганистан, , 16:57 — REGNUM Не менее 10 человек погибли от взрыва в афганском городе Джеллалабад, сообщает 7 октября телеканал 1TV со ссылкой на власти провинции Нангархар.

По предварительным данным, взрыв произошёл при попытке атаковать автобус с военными.

Кроме 10 погибших уже известно о 27 пострадавших.

Все погибшие, утверждает телеканал, мирные жители, среди которых один ребёнок.

Местные власти сообщают, что взорвался заминированный мотоцикл, при помощи которого террористы пытались атаковать автобус с афганскими военными.

На данный момент ни одна группировка не заявила о своей ответственности за этот взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, основное противостояние в Афганистане происходит между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силовиками правительственных структур.