Джелалабад, Афганистан, 7 октября 2019, 16:57 — REGNUM Не менее 10 человек погибли от взрыва в афганском городе Джеллалабад, сообщает 7 октября телеканал 1TV со ссылкой на власти провинции Нангархар.
По предварительным данным, взрыв произошёл при попытке атаковать автобус с военными.
Кроме 10 погибших уже известно о 27 пострадавших.
Все погибшие, утверждает телеканал, мирные жители, среди которых один ребёнок.
Местные власти сообщают, что взорвался заминированный мотоцикл, при помощи которого террористы пытались атаковать автобус с афганскими военными.
На данный момент ни одна группировка не заявила о своей ответственности за этот взрыв.
Как сообщало ИА REGNUM, основное противостояние в Афганистане происходит между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силовиками правительственных структур.