Владивосток, , 11:02 — REGNUM Работники авиастроительного завода в Арсеньеве собрались, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу отсутствия у предприятия оборонного заказа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг в Приморье Олег Неплюев

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Отсутствие оборонного заказа повлекло за собой массовые увольнения заводчан, только в прошлом году было уволено 1155 человек, к концу этого года будет уволено ещё более двухсот человек. Такая ситуация в небольшом моногороде Арсеньеве безусловно приведёт к безработице и социальному взрыву.

Работники «Прогресса» на митинге Олег Неплюев

Кроме того, организаторы митинга требуют от властей не уменьшать районный коэффициент, который в настоящее время составляет 1,3 от оклада, а также вернуть доступность звания «ветеран труда» для трудящихся.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзные комитеты оборонных заводов в Арсеньеве и Большом Камне заявили о готовности провести митинги в защиту прав трудящихся.