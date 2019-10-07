Волгоград, , 10:33 — REGNUM Маршрутный автобус «Газель» 6 октября столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-21 120» в Ленинском районе Волгоградской области. В результате ДТП маршрутка на проезжей части упала на бок. Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла 6 октября около 16:30 на автодороге Волгоград — Астрахань. По предварительным данным, водитель легковушки, двигавшийся со стороны посёлка Рассвет Ленинского района, не предоставил преимущество «Газели». После столкновения маршрутка, следовавшая по маршруту «Маляевка — Ленинск», опрокинулась.

В больницу с различными травмами были доставлены 50-летняя и 53-летняя пассажирки автобуса. Об общем количестве пассажиров маршрутки в полиции не сообщили.