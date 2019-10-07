Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал восьмилетний ребёнок. Мальчик на самокате попал под машину во дворе дома № 166 по улице Бебеля.

Как сообщает информационный портал Е1, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 6 октября. Наезд на ребёнка совершила 44-летняя водитель такси, со стажем вождения 21 год.

Как уточнили в дорожной полиции, в результате ДТП ребёнок с травмами челюсти был доставлено в детскую городскую больницу №9.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадало несколько детей. Так 5 октября три девочки пострадали в ДТП на дороге под Асбестом и два мальчика в Нижнем Тагиле.

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