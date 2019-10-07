Якутск, , 05:49 — REGNUM Аэропорты Нерюнгри, Якутска и Олекминска в Якутии не принимают самолёты из-за погодных условий, пока до 14 часов по местному времени, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Из-за снега самолёт из Новосибирска вместо Нерюнгри улетел в Иркутск

Задержаны утренние рейсы из Якутска в Нерюнгри, Иркутск.

Авиарейс из Иркутска не смог сесть в аэропорту Нерюнгри и ушёл на запасной аэродром в Якутск.

Пока не вылетел самолёт из Новосибирска в Нерюнгри.

В посёлке Чульмане, где находится аэропорт Нерюнгри, снега нет, но пасмурно.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт А320 авиакомпании S7 из Новосибирска в Нерюнгри из-за снега ушёл на запасной аэродром в Иркутске.