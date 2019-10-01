Якутск, , 05:20 — REGNUM Борт А320 авиакомпании S7, летевший 1 октября из Новосибирска в Нерюнгри, ушёл на запасной аэродром в Иркутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM. пО РАСПИСАНИЮ

Самолёт в небе

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По расписанию аэропорта в Нерюнгри, самолёт должен был прилететь в 8.05 по местному времени. Но из-за снега самолёт после пяти кругов над аэропортом Нерюнгри, улетел в аэропорт Иркутска.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт из Вены в Токио срочно сел в Хабаровске из-за технической неисправности.