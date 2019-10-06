Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Четыре человека погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный злоумышленник в баре в американском штате Миссури. Об этом 6 октября сказано в сообщении полиции в Twitter.

Стрельба произошла в Канзас-Сити, городе на западной границе штата Миссури. Инцидент произошёл в ночь с 5 на 6 октября. Неизвестный злоумышленник зашёл в бар и открыл стрельбу.

Всего ранения получили девять человек, четверо из них скончались. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В настоящее время устанавливается личность злоумышленника, проводятся мероприятия по его розыску. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую устроил неизвестный в жилом доме в американском городе Ванкувер. В результате стрельбы скончался один человек, ещё двое получили тяжёлые ранения.

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