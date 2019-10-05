Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 13:36 — REGNUM Школьный автобус с детьми упал набок в результате ДТП в Актюбинской области Казахстана, сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 5 октября на трассе «Северный объезд». По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем, которые проезжал перекресток по главной дороги.

В автобусе находились 18 школьников и девять родителей. После ДТП в больницу доставили 16 детей и троих взрослых. После осмотра были госпитализированы два школьника.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2019 года в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого погибли 11 человек. При аварии водитель автобуса допустил опрокидывание машины при попытке избежать столкновения.