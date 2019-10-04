Амстердам, , 21:31 — REGNUM Пять человек скончались после употребления в пищу колбасы и мясных продуктов, заражённых листерией, в Нидерландах и Германии за последние два года. Об этом 4 октября сообщают нидерландский портал NOS и германский — Spiegel.

Сообщается, что эксперты Национального института здравоохранения (RIVM) объявили о трёх смертельных случаях и одном выкидыше у женщины, произошедших в результате употребления заражённых листерией мясных изделий компании Offerman. Всего было зафиксировано 20 случаев заражения листерией.

Сети продуктовых магазинов начали отзывать из продажи продукцию компании Offerman. Источник заражения был отслежен специалистами RIVM по ДНК заболевших листерией. На предприятии компании Offerman в Алсмере прошли проверки, по результатам которых оно прекратило работу.

В Германии при сходных обстоятельствах 3 октября подала иск о начале процедуры банкротства германская компания Wilke Waldecker Fleisch — und Wurstwaren. В её продукции также нашли листерию, а в федеральной земле Гессен скончались два пожилых человека, поевших колбасы производства этой компании. Было выявлено ещё 37 случаев заражения. Связь их с продукцией этого производителя была доказана специалистами института Роберта Коха.

Напомним, Листерия (Listeria monocytogenes) — это бактерия, вызывающая бактериальную инфекцию листериоз. Листерия поражает центральную нервную систему человека и может вызвать менингит и энцефалит. Основной путь заражения листериозом — пищевой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии производства колбас в федеральной земле Гессен в Германии после гибели двух потребителей.

Читайте ранее в этом сюжете: После гибели двух потребителей в Гессене закрывается производство колбас