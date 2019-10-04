Кабул, , 17:03 — REGNUM 3 октября официальные представители министерства юстиции Исламской Республики Афганистан заявили, что за последний год в ходе нелегальной миграции погибло 534 ребенка, 40 из них — девочки.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, всего по меньшей мере 900 афганцев погибло в ходе попыток нелегально мигрировать в Иран и Турцию.

Более того, согласно докладу, подготовленному специальным комитетом министерства юстиции по вопросам нелегальной миграции, многие афганцы, потратившие значительные суммы и столкнувшиеся с огромными трудностями в попытке нелегально мигрировать, высылаются обратно.

Официальные лица Международной организации по миграции заявили, что за последний год более 362 тысяч афганцев были репатриированы из Ирана и Пакистана.

Официальные лица Международной организации по миграции также добавили, что за последний год более 14 тысяч афганцев из Турции и почти полторы тысячи афганцев из стран Европы были высланы или добровольно репатриированы.