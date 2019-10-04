Кабул, , 17:16 — REGNUM 3 октября официальный представитель 209 корпуса Национальной армии Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ханиф Резаи заявил, что 2 октября на территории провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) в результате взрыва погиб имам Мулла Шир Мохаммад.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, причиной взрыва стала самодельная мина, установленная на территории уезда Балх провинции Балх.

По словам официального представителя 209 корпуса Национальной армии Исламской Республики Афганистан, в результате взрыва мины ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя. Раненые были доставлены в ближайшую больницу в провинции Балх.

Мулла Шир Мохаммад был имамом одной из мечетей провинции Балх и одним из видных религиозных деятелей на севре Афганистана.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не заявила о своей ответственности за установку мины, взрыв которой стал причиной смети высокопоставленного религиозного деятеля.