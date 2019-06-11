Дебош в ОВД, с уксусом – на полицию: дела в Казани и Ульяновской области

Казань, , 11:13 — REGNUM В Татарии и Ульяновской области направлены в суды уголовные дела по факту нападения на полицейских. В Казани будут судить мужчину, которого обвиняют в дебоше на железнодорожном вокзале. В Мелекесском районе Ульяновской области ушло в суд дело о нападении на стража порядка, на которого также выплеснули уксусную кислоту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Приволжское следственное управление на транспорте распространило сообщение о том, что перед судом предстанет житель Башкирии. Инцидент произошёл 11 апреля 2019 года на железнодорожном вокзале станции Казань-1.

«Следствием установлено, что обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после снятия с поезда при доставлении в дежурную часть Казанского ЛУ МВД применил насилие и высказывал оскорбления в отношении сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

До пяти лет лишения свободы грозит безработной жительнице Мелекесского района Ульяновской области за нападение на полицейского. По данным прокуратуры, 18 мая 2019 года в одно из сел указанного района прибыл участковый уполномоченный полиции по делам несовершеннолетних. Сообщалось, что малолетняя дочь обвиняемой получила травму спины.

«Видя одетого в форменное обмундирование сотрудника органов внутренних дел, злоумышленница вылила на него уксусную кислоту и толкнула полицейского, нанеся удар в грудь», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в 2014 году в чувашском Новочебоксарске был вынесен приговор в отношении горожанки, которая «на почве личных неприязненных взаимоотношений облила 70-процентной уксусной кислотой лицо ранее малознакомого мужчины». В результате потерпевший ослеп на один глаз. Тогда ей было назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.