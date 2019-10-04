Джакарта, , 13:09 — REGNUM Правоохранители Индонезии во время массовых протестов в столице задержали почти 1500 человек. Об этом сообщила 4 октября газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление полиции.

По данным ведомства, большую часть задержанных отпустили. Обвинения были выдвинуты в отношении 380 человек, из них под стражей остаются 179. Сообщается, что задержанным вменяется распространение ложных данных, ношение холодного оружия и вандализм в полицейских участках.

Также в заявлении полиции говорится, что среди подозреваемых есть два студента колледжа и два школьника.

Напомним, массовые акции протеста начались в Индонезии 24 сентября. Студенты вышли протестовать против рассматриваемых в парламенте законопроектов. Митинги в итоге переросли в беспорядки.