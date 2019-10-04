Джакарта, , 11:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии помогло организовать и провести работу по репатриации тел троих индонезийских граждан, которые погибли на Тайване в результате обрушения моста, сообщает Antara.

«Об этом позаботятся. Это будет во многом зависеть от нашего разговора с семьями погибших. Но важно то, что мы сопровождаем этот процесс», — заявила министр иностранных дел страны Ретно Марсуди во дворе государственного дворца в Джакарте.

Известно, что в результате обрушения пролета моста на Тайване 1 октября погибли трое индонезийских рыбаков в возрасте от 28 до 32 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Тайваня заявили, что семьи погибших получат компенсацию в размере 161 тыс. долларов США.

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