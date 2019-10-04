Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении пьяного дебошира. Мужчины угрожал насилием полицейскому. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Уточняется, что ЧП произошло 25 августа 2019 года на железнодорожном вокзале Таганрога. Полицейский патруль задержал пьяного мужчину по подозрению в нарушении ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». На посту охраны он «оскорбил правоохранителей, а затем начал высказывать угрозы применения физического насилия к последним, в том числе, пытаясь ударить одного из них».

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» продолжается.