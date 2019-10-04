Санкт-Петербург, , 09:01 — REGNUM Рухнула крыша в здании склада, который загорелся утром 4 октября в поселке Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Площадь обрушения составила 1400 кв. метров.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что площадь склада, который полностью охвачен огнем, составляет 4500 кв. метров — ранее шла речь о 3900 кв. м.

В одноэтажном сооружении размером 30×150 м и высотой 6 м, по уточненным данным, хранились пластиковые изделия.

Напомним, пожар возник около пяти часов утра. Из здания эвакуировали 22 рабочих, никто из них не пострадал. В 05:38 пожару был присвоен ранг сложности №2. В 6:17 ранг ЧП повышен до №3, затем, по мере тушения пожара, снижен.

В настоящее время пожар уже локализован. На месте продолжается проливка и разборка сгоревших конструкций. Сведения о пострадавших не поступали.

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