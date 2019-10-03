Путила, 3 октября 2019, 11:15 — REGNUM В Черновицкой области Украины в ресторане произошло массовое отравление, сообщили 3 октября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия, а также устанавливают причины массового отравления.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области 12 человек отравились сладостями, которые были куплены в одном и том же магазине.
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