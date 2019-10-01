Березно, , 12:02 — REGNUM В городе Березно ровенской области Украины 12 человек отравились сладостями, купленными в магазине. Об этом сообщили 30 сентября в пресс-службе Ровенского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Первые пациенты начали поступать в медицинские учреждения 26 сентября. По состоянию на 30 сентября к врачам обратились 12 человек. Все пострадавшие употребляли сладости, купленные в одном и том же магазине.

У первых обратившихся врачи обнаружили сальмонеллу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно о массовом отравлении детей в Одессе. 53 ребёнка отравились в школьной столовой.

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