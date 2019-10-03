Анкара, , 10:51 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 429 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Евросоюза, об этом 3 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Аресты были произведены в провинции Эдирне, граничащей с Грецией и Болгарией, при поддержке местной жанадармерии.

Среди задержанных присутствовали выходцы из Эритреи, Бангладеш, Непала, Сирии и Афганистана. Все они были доставлены в миграционные учреждения для решения вопроса об их экстрадиции.

Напомним, Турции продолжает оставаться основным маршрутом для беженцев с Ближнего Востока и других регионов, в которых наблюдается напряженная ситуация. В 2018 году власти страны задержали порядка 268 тыс. нелегалов.

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